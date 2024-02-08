Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Şubat 2024 22:38
Bakanlığın yüksek lisansı uzmanlığı önüne koyması??

Geçen ay revize edilen zümre yönergesine göre;

Zümre başkanı aşağıdaki öncelik sırasına göre belirlenecek;

1- doktora

2- başöğretmen

3- yüksek lisans

4-uzman öğretmen

5- kıdem vs.. diye gidiyor

Peki neden doktora yapanlara baş öğretmenlik, tasa yüksek lisans yapanlara uzmanlık konusunda bir kolaylık yok.

Çelişki değil mi?


a1981
Müsteşar
08 Şubat 2024 22:43

(2) (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından, gönüllü olan çıkmaz ise yapılacak seçimle aralarından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Zümre başkanı, öncelikle istekli olanlar arasından seçilir. İstekli olmaması halinde; öncelik sırasına göre, alanında doktora mezunu, başöğretmen, alanında yüksek lisans mezunu, uzman öğretmen, daha önce zümre başkanlığı yapmış öğretmen ve kıdemli öğretmenler arasından belirlenir.

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