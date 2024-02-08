Soru sormaya çekinir olduk

önceden bir soru sorulduğu zaman bilen cevap verirdi bilmeyen fikir yürütürdü şimdi bakıyorum bilende bilmeyende cevap veriyor bilen zaten cevap veriyor ancak ukala olanlar yani bilmeyenler sataşmaktan başla bir şey yapmıyor ayıptır biliyorsanız söyleyin bilmiyorsanız susun sırf yazmak için yazmayın Beyin fukara olunca sil ukala olur demişler

önceden bir soru sorulduğu zaman bilen cevap verirdi bilmeyen fikir yürütürdü şimdi bakıyorum bilende bilmeyende cevap veriyor bilen zaten cevap veriyor ancak ukala olanlar yani bilmeyenler sataşmaktan başla bir şey yapmıyor ayıptır biliyorsanız söyleyin bilmiyorsanız susun sırf yazmak için yazmayın Beyin fukara olunca sil ukala olur demişler