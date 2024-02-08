Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2024 22:42
Soru sormaya çekinir olduk
önceden bir soru sorulduğu zaman bilen cevap verirdi bilmeyen fikir yürütürdü şimdi bakıyorum bilende bilmeyende cevap veriyor bilen zaten cevap veriyor ancak ukala olanlar yani bilmeyenler sataşmaktan başla bir şey yapmıyor ayıptır biliyorsanız söyleyin bilmiyorsanız susun sırf yazmak için yazmayın Beyin fukara olunca sil ukala olur demişler

Hasbel.Kaderr
Aday Memur
08 Şubat 2024 23:17
aynen öyle birde gruplaşıp saldırıyorlar sokak köpekleri gibi

antnkly
08 Şubat 2024 23:19
anlaşmış gibi hepsi birbirinden cesaret alıyor diyanet personeli olduklarına inanmıyorum
Hasbel.Kaderr, 5 dk. önce
aynen öyle birde gruplaşıp saldırıyorlar sokak köpekleri gibi

Hasbel.Kaderr
Aday Memur
08 Şubat 2024 23:19
bilgili insanlarıda soğuttular
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