KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Şubat 2024 22:49
evrak tesliminden sonra ne zaman işe başlanılır ?
2023/7 merkezi atamasında atandım 15 ocakta evrak teslimini yapıp aynı gün içerisinde sözleşmeyi imzaladık nerdeyse 1 ay oldu ama daha ses seda yok tahminen ne zaman işe başlarız ve atama evrakı e-tebligat olarak mı yoksa ikametimize yazılı olarak mı gelir bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim

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