evrak tesliminden sonra ne zaman işe başlanılır ?

2023/7 merkezi atamasında atandım 15 ocakta evrak teslimini yapıp aynı gün içerisinde sözleşmeyi imzaladık nerdeyse 1 ay oldu ama daha ses seda yok tahminen ne zaman işe başlarız ve atama evrakı e-tebligat olarak mı yoksa ikametimize yazılı olarak mı gelir bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim

2023/7 merkezi atamasında atandım 15 ocakta evrak teslimini yapıp aynı gün içerisinde sözleşmeyi imzaladık nerdeyse 1 ay oldu ama daha ses seda yok tahminen ne zaman işe başlarız ve atama evrakı e-tebligat olarak mı yoksa ikametimize yazılı olarak mı gelir bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim