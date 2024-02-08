KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2024 23:19
Gümrük muayene neden yüksek kapattı?

Onca alım yapıldı merkezi atamada kadrolu gümrük 77.1 ile kapatmişken sözleşmeli gümrük muayene de 94 ler 85 ler akıl almıyor


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 23:20

Cevabını bildiğimiz soruları sormasak mı boş yere ;)


Tutunamayanlarr
Aday Memur
08 Şubat 2024 23:22

Hocam bu adamlar atanmışsa nasıl tercih veriyor sözleşmeli den sözleşmeli ye ya da kadroludan sözleşmeli ye

Mehmet-şeker, 2 saat önce

Cevabını bildiğimiz soruları sormasak mı boş yere ;)


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 23:23

Ben artık sorgulamıyorum yaa ;)

Tutunamayanlarr, 2 saat önce

Hocam bu adamlar atanmışsa nasıl tercih veriyor sözleşmeli den sözleşmeli ye ya da kadroludan sözleşmeli ye


Tutunamayanlarr
Aday Memur
08 Şubat 2024 23:27

O zaman bu puanlarla iki yıl daha alım olsa puanlar düşmez

Mehmet-şeker, 2 saat önce

Ben artık sorgulamıyorum yaa ;)


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
08 Şubat 2024 23:27

Tabi ki de ;)

Tutunamayanlarr, 2 saat önce

O zaman bu puanlarla iki yıl daha alım olsa puanlar düşmez


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
09 Şubat 2024 00:39

sorgulama boşver :D


kreatin
Aday Memur
09 Şubat 2024 00:39
gümrük muayene maaşları yüksek olduğu için o yüzden senelerdir yüksek kapatır. unvan isminin muayene memuru olduguna bakmayın A grubu kadroya denktir
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