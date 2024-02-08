Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Şubat 2024 23:46
sürekli böbrek taşından ameliyat olup c dilimi alan var mı
ya da alınabilir mi bilgisi olan yazarsa sevinirim

Istanbullu3475
Aday Memur
09 Şubat 2024 00:00

Yönetmeliği okursaniz detaylı görebilirsiniz.. evet tekrarlayan böbrek taşından c dilimi alabilirsin

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