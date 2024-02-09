Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Şubat 2024 00:45
Kariyer Kapısı Yerleştirme Aşaması
Arkadaşlar başvurduğum ilan başvuru bekleniyor'dan yerleştirme aşamasına döndü ve detaylarda asil yazıyor. Bu süreçte herhangi bir şey yapmalı mıyım? Süreci bilen birisi lütfen aydınlatabilir mi?

Çok Yazılan Konular

ogle arasi disari cikarken amire haber vermeSatınalma birimiKültür bakanlığı 1629 personel alımı2023/2 Ticaret Bakanlığı Tebligatİmza değişikliğiTicaret bakanlığı yeni merkez kadrolu Atama maaş??sözleşmelide tek taraflı fes edilmesi

Sözlük

Bugün olanlar 5 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü 4 lösev 2 dünyanın en yalnız insanı 3 saçmalamayın 4 harcamak 2 Çocukluk hatırası çizgi filmler 3 herkesten uzaklaşmak 1 kırmızı lahana 1 lisanımünasip 2

Son Haberler

Yurtdışı çalışmalar borçlanılırsa, hangi statüden emekli olunur?9 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıAlper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bilim merkezinde yoğunluğu arttırdıSPK, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladıMEB'den iş güvenliği sağlayamayan işletmeye öğrenci yok

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı