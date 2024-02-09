Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Şubat 2024 00:46
Kariyer Kapısı Yerleştirme Aşaması
Arkadaşlar başvurduğum ilan başvuru bekleniyor'dan yerleştirme aşamasına döndü ve detaylarda asil yazıyor. Bu süreçte herhangi bir şey yapmalı mıyım? Süreci bilen birisi lütfen aydınlatabilir mi?

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