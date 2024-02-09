Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Şubat 2024 01:11
Ağır Vasıta Ehliyeti Şarkta İşe Yarar Mı ?

Selamın Aleyküm, ilk defa şarka gidicem nasipse. Daha önce hassas koruma hariç hiçbir yerde çalışmadım. C Kamyon ve D otobüs ehliyetim var. Şarka gidince bu ehliyetlerin bana bi faydası olur mu ? Bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olursa çok teşekkür ederim. Saygılar.

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