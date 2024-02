tek baslik(2024)gumruk muayene/muhafaza alimi hakkinda

Merhaba dostlar. Gümrük teşkilatına 11-12 yıl önce girmiştim. Yaklaşık 7-8 yıl mesleki tecrübem bulunmakla beraber daha sonra KPSS A Grubu Puanımla tercih yaparak aynı Bakanlıkta Ticaret Uzmanı olarak göreve başladım. Gümrük konusunda aşağıda yazdıklarımı gruplarınızda paylaşabilirsiniz.

Muayene Memuru; gümrüklerde ve gümrüklü sahalarda yurda giren-çıkan bir malın kontrolünü gerçekleştirir. Beyan edilen mal ile nakliyesi gerceklesecek olan mal arasında bir fark olup olmadığını kontrol eder, uyuşmazlık olduğu taktirde çesitli cezalar uygular.

Her ne kadar muayene memurluğu bazı kişi veya kişilerce masabaşı iş olarak görülse de kesinlikle masa başı bir iş değildir, çalıştığı yere göre vardiyalı da çalışabilir. mesaiye de gece nöbetine de kalabilir. Yeri gelir gümrüklü eşya mazot ise tankerin tepesine çıkıp kapakları tek tek açtırıp macunlama işlemi yapar, mazotun kaçak olup olmadığına bakar, yeri gelir tırların tepesinde buğday, pamuk çuvalları arasında elleçleme yapıp numune alarak labaratuvara gönderir, kapalı tırların içine girip şeker çuvallarını kesip gerçekten şeker mi başka bir şey mi diye bakar limanda gemiden indirilen konteynerlerdeki eşyaya bakar. Yeri gelir sarı hattan gelen eşyanın sadece belge kontrolünü yapar.

Kesinlikle masabaşı bir iş değildir. Sahada aktif bir şekilde çalışır Muayene Memurları. Hayali ihracatlar, eşya tarifesini saptırmalar, sahte faturalar, yanlış hesaplanan vergi sonucu milyon liralık vergi kaçakçılığı vs vs vs. mesleğin risklerinden bazılarıdır.

Muhafazaya gelince gümrüklü sahalara giren çıkan araçların insanların kaydını kontrolünü yapar tırların muayenesinin yapılıp yapılmadığını gösteren muayene kaşesine pasaport damgasına bakar gerekli işlemleri yapar. Tırın altını üstünü arar kabinin içine bakar didik didik eder, yeri gelir mazot ölçümü yapar benzinlikteki pompacı gibi akşama kadar uğraşır üstü başı mazot kokar.