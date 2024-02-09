tek baslik(2024)gumruk muayene/muhafaza alimi hakkinda

Teşkilatta memura zerre kadar değer verilmediğini bilin. En ufak bir olayda merkez, sizi gözden çıkarır, kayıttan düşürür, kimsenin gözünün yaşına bakmaz, suçsuzsan bir iftiraya kurban gitmişsen, yargı önünde aklanacağım diye aylarınız geçebilir.
Bir de tayin oldukça göreve yeniden başlar gibi bir hal olur çünkü sınır kapılarındaki iş ayrı, limanlardaki iş ayrı, serbest bölgelerdeki iş ayrı, havaalanlarındaki iş apayrıdır. Sanki gittiğiniz her yerde sıfırdan mesleğe başlar gibi olursunuz. Ağır mevzuat bilgisi gerektiren bir meslektir gümrükçülük. Çalışma şartları da oldukça zordur. Sürekli rotasyon, vardiya, geçici görev, insanlık dışı çalışma koşulları vs. Tırcısı ayrı dert, kaçakçısı ayrı dert. Sürekli mahkemelik olup hakimin savcının önüne çıkmak ayrı dert.
Gümrükte üç bölge var şuanki yönetmelikte örneğin,
habur: 3 yıl (3.bölge)
üzümlü: 2 yıl (3.bölge)
sarp: 4 yıl (2.bölge)
kapıkule:7yıl(2.bölge)
Gerek muhafaza gerek muayene memurlarının fiziksel ve zihinsel olarak en çok yıprandığı gümrük kapılarıdır bunlar.
Haburda, sarpta ve kapıkulede çalıştığınızı düşünürsek hayatınızın 14 yılı kaçakçılarla tartışıp arbede yaşamakla geçecek. Bknz geçtiğimiz ay üzümlüde ondan önceki ay haburda muhafaza memurlarına yapılan saldırılar. Görev süreniz dışında geçici görevleri de sayarsak 15 yıla denk gelmektedir bu durum. Bir de 3+1 kadroya geçiş durumu var sözleşmeli personellerin. Üzümlüye atandın 2 yıl değil 4 yıl bekleyeceksin kadroya geçene kadar aynı yerdesin.
Dünyanın birçok yerinde gümrükçüler seçkin memurlardır. Çünkü ülke egemenliğini doğrudan temsil etmektedir gümrük. Kaçakçılık hem mali, hem de emniyet güvenlik açısından ülkenin yarınlarına doğrudan vurulan neşterdir. Bu yüzden de ülkeler bu meslek grubuna imtiyazlar tanır, eğitimlerine ayrı bir ilgi gösterirler. Fakat bizde bu meslek rüşvetçi, hırsız, haramzade gibi sıfatlarla anılmakla beraber sadece toplumun değil; kurumlarımızın da bir kısmının bu şekilde baktığı bir memurluk olagelmiştir. Bu yüzden de yükleri ağırdır, bir beyannamede bazen kaçakçı, bazen mafya tarafından, bazen ise bir siyasetçi tarafından tehdit edilirler.
Tehdit mesleğin içindeki doğal bir olaydır. Maaşına aldanıp severek gelirsiniz ama sonra bu yaşadıklarınızdan dolayı bu nasıl memurluktur diye haykırırsınız.
Teşkilatta memura zerre kadar değer verilmediğini bilin. En ufak bir olayda merkez, sizi gözden çıkarır, kayıttan düşürür, kimsenin gözünün yaşına bakmaz, suçsuzsan bir iftiraya kurban gitmişsen, yargı önünde aklanacağım diye aylarınız geçebilir.
Bir de tayin oldukça göreve yeniden başlar gibi bir hal olur çünkü sınır kapılarındaki iş ayrı, limanlardaki iş ayrı, serbest bölgelerdeki iş ayrı, havaalanlarındaki iş apayrıdır. Sanki gittiğiniz her yerde sıfırdan mesleğe başlar gibi olursunuz. Ağır mevzuat bilgisi gerektiren bir meslektir gümrükçülük. Çalışma şartları da oldukça zordur. Sürekli rotasyon, vardiya, geçici görev, insanlık dışı çalışma koşulları vs. Tırcısı ayrı dert, kaçakçısı ayrı dert. Sürekli mahkemelik olup hakimin savcının önüne çıkmak ayrı dert.
Gümrükte üç bölge var şuanki yönetmelikte örneğin,
habur: 3 yıl (3.bölge)
üzümlü: 2 yıl (3.bölge)
sarp: 4 yıl (2.bölge)
kapıkule:7yıl(2.bölge)
Gerek muhafaza gerek muayene memurlarının fiziksel ve zihinsel olarak en çok yıprandığı gümrük kapılarıdır bunlar.
Haburda, sarpta ve kapıkulede çalıştığınızı düşünürsek hayatınızın 14 yılı kaçakçılarla tartışıp arbede yaşamakla geçecek. Bknz geçtiğimiz ay üzümlüde ondan önceki ay haburda muhafaza memurlarına yapılan saldırılar. Görev süreniz dışında geçici görevleri de sayarsak 15 yıla denk gelmektedir bu durum. Bir de 3+1 kadroya geçiş durumu var sözleşmeli personellerin. Üzümlüye atandın 2 yıl değil 4 yıl bekleyeceksin kadroya geçene kadar aynı yerdesin.
Dünyanın birçok yerinde gümrükçüler seçkin memurlardır. Çünkü ülke egemenliğini doğrudan temsil etmektedir gümrük. Kaçakçılık hem mali, hem de emniyet güvenlik açısından ülkenin yarınlarına doğrudan vurulan neşterdir. Bu yüzden de ülkeler bu meslek grubuna imtiyazlar tanır, eğitimlerine ayrı bir ilgi gösterirler. Fakat bizde bu meslek rüşvetçi, hırsız, haramzade gibi sıfatlarla anılmakla beraber sadece toplumun değil; kurumlarımızın da bir kısmının bu şekilde baktığı bir memurluk olagelmiştir. Bu yüzden de yükleri ağırdır, bir beyannamede bazen kaçakçı, bazen mafya tarafından, bazen ise bir siyasetçi tarafından tehdit edilirler.
Tehdit mesleğin içindeki doğal bir olaydır. Maaşına aldanıp severek gelirsiniz ama sonra bu yaşadıklarınızdan dolayı bu nasıl memurluktur diye haykırırsınız.