Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Şubat 2024 09:20
Aynı il içinde eş durumu yapılabiliyor mu?

Selamlar eşim de ben de mayıs 20243te kadroya geçip, bu yıl da 4 yılımızı doldurmuş olacağız. İkimizde avrupa yakasında çalışıyoruz eşim il içi tayin ile anadoluya gelse ben yanına eş durumu yapabiliyor muyum bunun yapılabilir şartı var mı?


afilun
Memur
09 Şubat 2024 09:58

İl içi eş durumu tayini sadece sempatik kanallar ile yapılabilir. Başka şekilde rutin uygulama yok

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