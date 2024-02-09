Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Şubat 2024 10:13
saglikta yeni duzenleme

Gerçekten şu sağlık bakanını tebrik ediyorum, adam sürekli personeli lehine düzenlemeler çıkarıyor, daha yeni TBMM komisyonunda kabul edilen teklif ile hem personel alım sayısını arttırdı, hemde sağlık personelinin yan ödemelerinde yine artış sağladı. Bugün polis memurundan daha az alan hemşire kalmadı. Tabi buna ek ödemeleride dahil ederek söylüyorum. Bugün yoğun bakımda çalışan bir hemşirenin maaşı döner sermayelerle 60-70 bin arası, Bakan göreve geldikten sonra sağlık personeli maaşta çağ atladı, tebrik etmek lazım.


Dol8311
Memur
09 Şubat 2024 10:41

Ülkenin içine etti karnın doydumu.depremde iki tane ambulans göndermeyen adam bu degilmiydi


Dol8311
Memur
09 Şubat 2024 10:42

Yazıklar olsun sizin gibilere ortada çok büyük bir vüris var.onlarca adam ölüyor adamın tek açıklaması yok.depremde iki tane ambulansı organize edemeyen bir adam.senin karnın doyduya en iyisi sağlık bakani

Dol8311, 15 dk. önce

Ülkenin içine etti karnın doydumu.depremde iki tane ambulans göndermeyen adam bu degilmiydi

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