Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


09 Şubat 2024 11:01
%90 engelli çocuğu olan memurun maaşı

Arakdaşlar merhaba, bir konu hakkında size danışmak istiyorum;

enğelli memurun çocuğu da %90 engelliyse bu memurun maaşında herhangi bir ek ödeme oluyor mu ?


kardon
Şube Müdürü
09 Şubat 2024 12:41

Sadece çocuk yardımı tutarı %50 artırımlı ödenir. Ayrıca memura 10 gün mazeret izin hakkı verilr

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