Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
09 Şubat 2024 11:14
Yüksek lisans eğitimine devam

Normalde nöbet olmayan bir laboratuvarda çalışıyorum Hizmet durmuyor 24 saat çalışıyor ama ben mesai çalışıyorum. Yüksek lisans durumunda idarecim akşam saatinde devam etmem gerektiğini söylemişti. Eğitim için kullanabileceğimiz izin yok mu? İl sağlık müdürlüğünde çalışan arkadaşlar ne yapıyor bu durumda?


cinar35
Aday Memur
09 Şubat 2024 12:34

Gündüz okul gece iş sorununuz nedir tam açıklar mısınız


iyilikiyidir
Memur
09 Şubat 2024 13:23
İdareci yapmış yapacağını... Şahsen iş ortamındaki arkadaşlarınında bundan rahatsız olmaz umarım.
Toplam 2 mesaj

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