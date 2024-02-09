Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


09 Şubat 2024 11:28
İhale Eğitimi Hk.

İhale işleri ile uğraşan var mı aranızda arkadaşlar? İhale eğitimlerine gönderdi mi kurum? Göndermedi ise nereden eğitim alabilirz ? Ya da internet üzerinden döküman ve video öneriniz var mıdır?

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