Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Şubat 2024 11:42
Memur Tatil Fiyatları (Bodrum,Antalya,Ayvalık)

Arkadaşlarım malum havalar ufaktan ufaktan ısınmaya başladı, Kuşlar cıvıldaşmaya, kediler mırmırlanmaya başladı durum böyle olunca da tatil havası hafiften kendini anımsatmıyor değil. Hani diyorum mayıs ayı başlangıcı Eylül ayı sonuna kadarlık kısımda Bodrum, Antalya, Mamaris hepsine 1 haftalık izinlerle gidip şöyle 1 yıllık iş maratonu yükünü üstümüzden atsak ne güzel olur. Acaba bu yaz Bodrum, Marmaris, Antalya gibi yerlerde totelde 50 bin yeter mi, Güzel ülkemin güzel tatil yörelerini biz gitmeyeceğiz de savaştan kaçıp ülkemize gelen sığınmacılar yada göçmenlerin gidecek hali yok değil mi?


cetek
Şef
09 Şubat 2024 13:38

Yok masrafı için diyorsan yeter bence.


M Can
Genel Müdür
09 Şubat 2024 13:45

Herşey dahil istiyorsan en fazla 3 güne yeter.. Bir hafta istersen üzerine 50 bin daha koy..


Kpsbirincisi
Genel Müdür
09 Şubat 2024 14:14

Rixos ta maxx Royalde filan kalmayacaksan 1 haftaya 50 ye bi ton otel var her şey dahil.

M Can, 32 dk. önce

Herşey dahil istiyorsan en fazla 3 güne yeter.. Bir hafta istersen üzerine 50 bin daha koy..

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