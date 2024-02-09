Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Şubat 2024 11:45
Sözleşmeli Destek Personeli ne iş yapar ne iş yapmaz

Sözleşmeli destek personeliyim bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? Ben sabahtan akşama kadar durmadan çay ocağı işletir gibi işcisine amirine memuruna çay servisi yapmak zorunda mıyım?


Ysf555
Aday Memur
09 Şubat 2024 12:03

Yapmak zorunda değilsiniz tabiki hangi kurumda çalışıyorsunuz hangi il özelden yazabilirsiniz


Dgncnns
Aday Memur
09 Şubat 2024 13:08
alım ilanında çevre temizliği,çay ocağına bakma,hasta bakımı var ise bu isleri yapmak zorundasınız

hemsir96
Aday Memur
09 Şubat 2024 13:13

Alım ilanında Destek personeli (temizlik) yazıyordu.

Dgncnns, 1 saat önce
alım ilanında çevre temizliği,çay ocağına bakma,hasta bakımı var ise bu isleri yapmak zorundasınız

Dgncnns
Aday Memur
09 Şubat 2024 13:15
açıklama kısmında destek personelinin hangi iş tanımı için alındığı yazması gerekiyor siz hangi üniversiteye basvurdunuz
hemsir96, 1 saat önce

Alım ilanında Destek personeli (temizlik) yazıyordu.


hemsir96
Aday Memur
09 Şubat 2024 13:24

Üniversite değil dsi

Dgncnns, 1 saat önce
açıklama kısmında destek personelinin hangi iş tanımı için alındığı yazması gerekiyor siz hangi üniversiteye basvurdunuz

Dgncnns
Aday Memur
09 Şubat 2024 13:30
dediğim gibi açıklama kısmında çay ocağına bakma varsa oraya bakmakla yukumlusunuz
hemsir96, 53 dk. önce

Üniversite değil dsi


hemsir96
Aday Memur
09 Şubat 2024 13:37

Öyle bir açıklama yok hocam temizlik işleri için alım açıldı daha önce temizlik işlerinde çalışmış olmak şartı koyuldu hatta heyet raporu istendi temizlik görevini yapmak için bulaşıcı hastalık ve engeli yoktur diye.

Dgncnns, 47 dk. önce
dediğim gibi açıklama kısmında çay ocağına bakma varsa oraya bakmakla yukumlusunuz
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