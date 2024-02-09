Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Şubat 2024 12:05
ortaokulda sınıf öğretmenliği
arkadaslar okulda bransimda tek ogretmenim. 28 saat dersim var. idare sınıf ögretmenligi de vermek istiyor. itiraz etme hakkım var mı? bunu sizleren ogrenmek istiyorum. zaten ders anlatma yazililar cok fazla is gucum var. okulumuzda teknoloji tasarim ogretmnelrine sinif verilmiypr. ders saatleri az oldugu icin.

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?sendika Öddk (acil cevabınıza ihtiyacım var)Düşük motivasyon nasıl yükselir?Engelli raporuna istonaden nöbetten muaf20 yıl öğretmenlik =BaşöğretmenlikYollukGörevde Yükselme Atama Duyurusu BekliyoruzVeli tehdit ediyor

Sözlük

totem 2 İnci Taneleri 3 Güvey 1 yalan söylemek 5 permineralizasyon 1 vatanımı severim casusları döverim 2 hayvan çiftliği 1 Bugün olanlar 5 tenakuz 1 yegane 1

Son Haberler

Kadın doktoru darbetmesi nedeniyle ev hapsi verilmişti, itiraz üzerine tutuklandıZonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyorİzmir'de devrilen pikabın sürücüsü öldü'94,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık'Birden fazla kadroya vekalet edilmesi halinde vekalet ücreti nasıl ödenmelidir?

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı