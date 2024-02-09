ortaokulda sınıf öğretmenliği

arkadaslar okulda bransimda tek ogretmenim. 28 saat dersim var. idare sınıf ögretmenligi de vermek istiyor. itiraz etme hakkım var mı? bunu sizleren ogrenmek istiyorum. zaten ders anlatma yazililar cok fazla is gucum var. okulumuzda teknoloji tasarim ogretmnelrine sinif verilmiypr. ders saatleri az oldugu icin.

arkadaslar okulda bransimda tek ogretmenim. 28 saat dersim var. idare sınıf ögretmenligi de vermek istiyor. itiraz etme hakkım var mı? bunu sizleren ogrenmek istiyorum. zaten ders anlatma yazililar cok fazla is gucum var. okulumuzda teknoloji tasarim ogretmnelrine sinif verilmiypr. ders saatleri az oldugu icin.