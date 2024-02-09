Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Şubat 2024 12:07
memur mobbing,idari soruşturma,disiplin cezası ve yer değiştirme

Tüm memurların sorunu olan memur mobbing,idari soruşturma,disiplin cezası ve yer değiştirme ile ilgili konular

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