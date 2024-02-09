Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Şubat 2024 12:12
Tarım bakanlığı yönetmelik dışı tayin

Merhabalar ben 8 yıldır tarım bakanlığında çalışmaktayım.. Kadrolu teknik personelim. Norma tabiyim fakat tayin yönetmenliğine okuduğum daldan dolayı tabi değilim. Kadrom Tekniker(fındık eksperliği) olduğu için dönem tayinlerine tabi değilim. Bu yüzden yazın açılan dönem tayinlerinde tercih yapamıyorum. Giresunda çalışıyorum Antalya?ya tayin istiyorum nasıl tayin alabilirim?

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