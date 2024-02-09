Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Şubat 2024 12:17
Evrak teslim edip gidememe

Kayseri ünversitesinde 4b sözleşmeli memuriyet kazanmıştım evraklarımı teslim ettim güvelik soruşturmasını tamamladıktan sonra işe çağrıldım ama bazı özel sebeplerden ötürü işe başlayamadım. Gelemeyeceğimi belirttim onlarda bana feragat ettiğimi hakkımı kaybettiğime dair kağıt gönderdiler. iş yerine gidip sözleşme imzalamadım sadece evraklarımı verdim. E devletten baktığımda 4B Tescil Bilgisi bulunmamaktadır demektedir. Bu durumda başka 4b kadrosuna başvurmam ve kazanmam durumunda göreve başlayabilir miyim? Yoksa 1 sene beklemem mi gerekir?


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Aday Memur
09 Şubat 2024 13:07
sözleşmeyi imzalamadigin icin başka bir sozlesmeli personel ilanına başvuru yapabilirsin(4b kavramı sigorta kolu değil sadece basvurdugun sozlesmeli pozisyonun kavramı sigorta kolu 4a sigorta oluyor)
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