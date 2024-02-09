Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Şubat 2024 12:20
Tarım bakanlığı eş durumu tayini

Merhabalar ben 8 yıldır tarım bakanlığında çalışmaktayım.. Kadrolu teknik personelim. Norma tabiyim fakat tayin yönetmenliğine okuduğum daldan dolayı tabi değilim. Kadrom Tekniker(fındık eksperliği). Bu yüzden yazın açılan dönem tayinlerinde tayin talebinde bulunamıyorum eşim özel sektörde öğretmen. Ben giresunda çalışıyorum Antalya?ya tayin olmak istiyorum. Eş durumu tayininde bulunabilmek için eşimin 1 yıl Antalya?da çalışıyor olması yeterli olurmu (özel sektörde çalışıyor)

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