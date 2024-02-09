KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


09 Şubat 2024 12:37
AÖF - Tecil
Bahar dönemi kaydı daha yapmadım ve sistemde pasif öğrenci olarak gözüküyorum. 4 yıllık bölüm okuyorum ve daha 1. yılım. Bahar döneminin kaydını yenilemezsem askerlik tecilim (2029'a kadar uzamıştı 4 yıllığa kayıt yaptırınca)bozuluyor mu? not: daha önce 2 yıllık bölümden mezun oldum. Şuan AÖF 4 yıllık okuyorum.

mehmetttkaraaa
Aday Memur
09 Şubat 2024 12:51
AÖF okuyan arkadaşlarım yardımcı olursa sevinirim
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