Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Şubat 2024 13:02
Malatya hakkında bilgi

Evet şu an ne durumda, herşey yolunda mı , iyiye gidiyor mu

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm Fetö idari soruşturmaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEvi satıp, yatırım olarak ne yapılabilir?20 ceza puanı almam sebebi ile ilişiğim kesildi1 yıldan az ceza almak 2024 yılı genel atama hakkındaPolis emeklileri

Sözlük

tercih etmek 2 totem 2 ismet 5 cem karaca 1 Olumlu düşünmenin bize ve hayatımıza katkısı 4 karını dul bırakmak istemiyorsan çık 7 carl johnson CJ 1 itiraf 1 permineralizasyon 1 saçmalamayın 4

Son Haberler

Kadın doktoru darbetmesi nedeniyle ev hapsi verilmişti, itiraz üzerine tutuklandıZonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyorİzmir'de devrilen pikabın sürücüsü öldü'94,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık'Birden fazla kadroya vekalet edilmesi halinde vekalet ücreti nasıl ödenmelidir?

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı