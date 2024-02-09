Yıllık izinde alınan raporun usul ve fenne sevki

Sağlık şartları yönetmeliği derki ; raporlu olan kimse kendi istediği dışında rapor bitimine kadar heyet yada başka bir hastaneye usul fene gönderilemez. Sende istemeyeceğine göre paşa paşa raporun bitsin sana da tebliğ olan bişey yoksa dönersin..

Sağlık şartları yönetmeliği derki ; raporlu olan kimse kendi istediği dışında rapor bitimine kadar heyet yada başka bir hastaneye usul fene gönderilemez. Sende istemeyeceğine göre paşa paşa raporun bitsin sana da tebliğ olan bişey yoksa dönersin..