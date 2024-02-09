Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Şubat 2024 13:13
Yıllık izinde alınan raporun usul ve fenne sevki

arkadaşlar yıllık izinde rapor alınması halinde usul fene sevk olunursa izinde bulunduğum şehirde mi sevk olur çalıştığım il de mi olur bilen varsa yazabilir mi


Spartacu
Aday Memur
09 Şubat 2024 13:24
izin aldığın ilde hastaneye gidersin

ushersurnamee
Memur
09 Şubat 2024 14:08
Sağlık şartları yönetmeliği derki ; raporlu olan kimse kendi istediği dışında rapor bitimine kadar heyet yada başka bir hastaneye usul fene gönderilemez. Sende istemeyeceğine göre paşa paşa raporun bitsin sana da tebliğ olan bişey yoksa dönersin..
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