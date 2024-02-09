KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Şubat 2024 13:14
Tarım Ormanda Taban puanın sağlıkçı alımından dolayı düşmesi

35k sağlıkçı alımı Tarım Ormana basvuran sağlıkçılarin büro personeli başvurularını geri çektirir.Özellikle hemşirelerin.Çünkü herkes kendi mesleğinde ilerlemeyi öncelik görür.Ha tabi başvurup da hem sagligi hem büroyu da bekleyen de vardır ama bir nebze düşmüştür diye düşünüyorum.


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 13:17

Not: Gsb ilanı açıldıktan sonra sağlıkçı alımı açıldı.Yani Gsb deki puanla başvuran birkaç kişi tarima basvurmamistir diye düşünüyorum


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
09 Şubat 2024 13:18

Sağlıkçılar da başvurmuyordur herhalde yaa hemşireler özellikle. O kadar da değildir herhalde ftr falan anlarım da ;)


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 13:27

4 yıllık okumuş olsun At bakıcısı bile başvurabilir :D

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Sağlıkçılar da başvurmuyordur herhalde yaa hemşireler özellikle. O kadar da değildir herhalde ftr falan anlarım da ;)

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Kultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 2024Gençlik çalışanı mülakatına gitmekten vazgeçtimZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)kültür turizm bakanlığı büro personeliGsb Mülakatına bunu bilerek gidin(En önemli 2 madde)4001 Tarım Orman ın kapatacağı puanKPSS Çalışma Arkadaşı Arıyorum 90+Gümrük muayene neden yüksek kapattı?İstifa acil

Sözlük

aydos 3 yalan söylemek 5 karını dul bırakmak istemiyorsan çık 7 tenakuz 1 tarihin çöplüğü 2 dünyanın en yalnız insanı 3 carrefourdan aldığım xiaomi robot süpürgenin teknik servisi miek 1 yegane 1 kartal 3 Annemi trenden nasıl atarım 1

Son Haberler

Kadın doktoru darbetmesi nedeniyle ev hapsi verilmişti, itiraz üzerine tutuklandıZonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyorİzmir'de devrilen pikabın sürücüsü öldü'94,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık'Birden fazla kadroya vekalet edilmesi halinde vekalet ücreti nasıl ödenmelidir?

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı