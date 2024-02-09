Görev istirahatliyken il dışına çıkmak yasak mı?

Normalde amirden izinsiz il dışına çıkılması suç ama mahkeme verilen cezaları bozuyor çünkü amirine sözlü olarak söylemiş olabiliyorsun ve amirin de bunu unutmuş hatırlamamış olabiliyor

Normalde amirden izinsiz il dışına çıkılması suç ama mahkeme verilen cezaları bozuyor çünkü amirine sözlü olarak söylemiş olabiliyorsun ve amirin de bunu unutmuş hatırlamamış olabiliyor