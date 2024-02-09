Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Şubat 2024 13:36
Görev istirahatliyken il dışına çıkmak yasak mı?

Değerli meslektaşlarım. Sık sık yaptığım şey aslında görev istirahatli iken il değiştirmek fakat hiç gecesinde kalmadım. Polis evinde kalmak istiyorum. Cezai durumu var mı bunun? Görev istirahatliyim sonuçta. Bi sıkıntı yaşayan oldu mu merak ettim?


robokopp
Aday Memur
09 Şubat 2024 13:45
Normalde amirden izinsiz il dışına çıkılması suç ama mahkeme verilen cezaları bozuyor çünkü amirine sözlü olarak söylemiş olabiliyorsun ve amirin de bunu unutmuş hatırlamamış olabiliyor

ushersurnamee
Memur
09 Şubat 2024 13:47
Burada amir ibaresi Çevik kuvvet de isen ekip şefi, ekip de isen şef yada bürocu yada tek yıldız VS diye gidiyor ozaman..
robokopp, 34 dk. önce
Normalde amirden izinsiz il dışına çıkılması suç ama mahkeme verilen cezaları bozuyor çünkü amirine sözlü olarak söylemiş olabiliyorsun ve amirin de bunu unutmuş hatırlamamış olabiliyor

robokopp
Aday Memur
09 Şubat 2024 13:52
Grup şefi veya bürocu amirin değiller dostum amir vekili olabilir fakat idarenin yerine geçmez grup komiserin vardır illa ki
ushersurnamee, 32 dk. önce
Burada amir ibaresi Çevik kuvvet de isen ekip şefi, ekip de isen şef yada bürocu yada tek yıldız VS diye gidiyor ozaman..

ushersurnamee
Memur
09 Şubat 2024 13:55
Devrem sen Çevik de çalışıp da direk komiseri ararsan ekip şefi ile ya aran bozulur yada ceza olarak tatlı alırsın VS vs. Ben komiseri nasıl arim ben şefe söylerim şef arar usulen, şef de ekip amir vekili diyor yani yanında :)
robokopp, 27 dk. önce
Grup şefi veya bürocu amirin değiller dostum amir vekili olabilir fakat idarenin yerine geçmez grup komiserin vardır illa ki

robokopp
Aday Memur
09 Şubat 2024 13:59
3 yıl çevikte çalıştım. Öncelikle Kimseye tatlı alma kendini ezdirme kimse cebindeki paraya ortak değil. Bir diğeri ceza alırsan kimse sizin orada usul böyleymiş sen komiseri arayamıyormuşsun demez. Dediğim gibi sen komiserine görev yerinde veya şubede il dışına çıkacağını laf arasında sözlü olarak söylemişsindir! o da bunu unutmuştur. Bu tarz durumlarda ceza alsan bile mahkeme iptal ediyor
ushersurnamee, 24 dk. önce
Devrem sen Çevik de çalışıp da direk komiseri ararsan ekip şefi ile ya aran bozulur yada ceza olarak tatlı alırsın VS vs. Ben komiseri nasıl arim ben şefe söylerim şef arar usulen, şef de ekip amir vekili diyor yani yanında :)

robokopp
Aday Memur
09 Şubat 2024 14:02
Tabii asaletin yoksa bunları tavsiye etmiyorum cesaret aşılamış olmayayım

ushersurnamee
Memur
09 Şubat 2024 14:03
7.yıl Çevik de :) usul adet önemli devrem çeviği ayakta tutanlar bunlar, illa yarın al denilen bir durum değil ama tatlı olmazsa olmaz aldık aldılar maksat burda silah zoruyla almak değil tabi maksat ekip bir arada yemek içmek eğlenmek rencide edici durum değil :) konumuz da evet dediğin gibi olabilir aradım söyledim gördüm konuştum VS tamam dedi. Başkaca yerlere de baktım ceza verilirse ki verilenler olmuş aylıktan kesim olarak.. Mahkemece iptali sağlanmış. 1 gece konaklamak için de insan izin almak istemiyor. Çok çetrefilli bir durum gerçekten :(
robokopp, 20 dk. önce
3 yıl çevikte çalıştım. Öncelikle Kimseye tatlı alma kendini ezdirme kimse cebindeki paraya ortak değil. Bir diğeri ceza alırsan kimse sizin orada usul böyleymiş sen komiseri arayamıyormuşsun demez. Dediğim gibi sen komiserine görev yerinde veya şubede il dışına çıkacağını laf arasında sözlü olarak söylemişsindir! o da bunu unutmuştur. Bu tarz durumlarda ceza alsan bile mahkeme iptal ediyor
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