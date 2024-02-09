Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
şiiri herkes yazabilir mi? Şiir yazmak sonradan öğrenilir mi?
Aşka sabır gerekir metanet ağır lokma Özlem nasıl bir duygu araya zaman sokma Adının ağırlığı darası kalbime yük Altında ezilirken bu halimle bırakma. Gülden TAŞ
Aşka sabır gerekir metanet ağır lokma Özlem nasıl bir duygu araya zaman sokma Adının ağırlığı darası kalbime yük Altında ezilirken bu halimle bırakma. Gülden TAŞ
|Güvenlik kodu
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Kadın doktoru darbetmesi nedeniyle ev hapsi verilmişti, itiraz üzerine tutuklandıZonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyorİzmir'de devrilen pikabın sürücüsü öldü'94,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık'Birden fazla kadroya vekalet edilmesi halinde vekalet ücreti nasıl ödenmelidir?
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı