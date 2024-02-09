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Editörler : Lanet


09 Şubat 2024 14:03

şiiri herkes yazabilir mi? Şiir yazmak sonradan öğrenilir mi?
Aşka sabır gerekir metanet ağır lokma Özlem nasıl bir duygu araya zaman sokma Adının ağırlığı darası kalbime yük Altında ezilirken bu halimle bırakma. Gülden TAŞ

Bu ankete 15 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Aşka sabır gerekir metanet ağır lokma Özlem nasıl bir duygu araya zaman sokma Adının ağırlığı darası kalbime yük Altında ezilirken bu halimle bırakma. Gülden TAŞ

morsin
Aday Memur
09 Şubat 2024 14:05

ben şahsen lise mezunu bir insanım her dakika şiir yazabilirim şiir yazmak anlatıldığı gibi zor deği

Toplam 1 mesaj

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