Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Şubat 2024 14:53
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Çalışanı

Arkadaşlar merhaba.GSB Gençlik Çalışanı mülakatına giderken götürmemiz gereken belgeler konusunda bilgisi olan var mı? Açıklamada sadece kimlik kartından bahsedilmiş başka bir belgeyle alakalı bir şey söylenmemiş.Mülakata giderken sadece kimliğimizle mi gitmemiz gerekiyor yoksa ekstra belgeler de çıkartmamız gerekiyor mu? Bilgisi olanlar lütfen aydınlatabilir mi?

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