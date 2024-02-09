Kadrolu fizyoterapistken sözleşmeli fizyoterapist olarak atanabilir miyim

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
2024 ocak ayı iller arası tayinde yerleşenlerin çkys durumuyol harcirahLisansiyerlere 0.37 katsayı gelmemesi adaletsizliğiSağlık Teknikeri Güncel MaaşTıbbi sekreter eczaneEvrak teslimi sonrası gitmemekNisan 2023 kadroya geçen üniversite personeli sağlık bakanlığı sözleşmeli alıma başvuru yapabilir miAynı il içinde eş durumu yapılabiliyor mu?Görev suistimaliKurum Değiştiren personelin eski hizmeti
Sözlük
Son Haberler
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandıÖzel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeliİstanbul'da Bahar Dönemi Yurt ve Ev Arayışları: Öğrencilerin Gözü İstanbul'un Barınma Seçeneklerinde!Erdoğan: Antalya'mızın 5 sene daha kaybetmeye tahammülü yokAnkara'da Öğrenci Evleri ve Yurtlar: Bahar Döneminde Barınma Hareketliliği Başlıyor!
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı