Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Şubat 2024 15:13
Kadrolu fizyoterapistken sözleşmeli fizyoterapist olarak atanabilir miyim

Aile Bakanlığında kadrolu fizyoterapistim. 2020 kpss puanı ile atandım. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mayıs ayında kadroya geçtim. Zaten kadroya geçeceksiniz diye bize sözleşme imzalatmamışlardı.

Şimdi 2022 kpss sınavından yüksek bir puan aldım. Yaşadığım mağduriyetlerden dolayı bıktım sağlık bakanlığına 4bli olarak fizyoterapist kadrosuna atanabilir miyim?

Bir önceki alımda başvuru yapıp ataması gerçekleşmeyip mahkeme süreci devam edenler var Atama Nisan'daydı kadrolu olmadan nasıl başvuru yapabildiler? Mahkemesi sonuçlanan oldu mu

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