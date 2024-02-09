Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Şubat 2024 15:22
Akademisyenlikten Meb'e Geçiş

Merhabalar hocalarım, Anadoluda yeni kurulmuş olan devlet üniversitelerinden birinde 33/a araştırma görevlisiyim ve şu an doktora yapıyorum. Mesleğe çok isteyerek başlamıştım ancak sürekli olarak bir şeyleri yetiştirme telaşı içerisinde okumanın ve yazıp çizmenin bana uygun olmadığını düşünmeye başladım. Daima bir stres ve baskı altında olmak beni çok yoruyor. İş ve özel yaşamı ayıramamak, eve gelince dahi zihninin sürekli tezle vs meşgul olması, tez çalışmadığın anlar için kendini suçlamak ve bir vicdan azabı hissetmek? Tüm bunların ötesinde o kadar çaba ile ortaya koymuş olduğun tezin ve çalışmalarının belki de hiçkimse tarafından okunmayacak olması. Bununla birlikte alanımdaki çalışmaların aynı şeyi farklı şekillerde söylemekten öteye gidememesi. Küçük üniversitelerde akademik bir ortamın olmaması ve mobbing de mesleği bırakmayı isteme sebeplerim arasında. KPSS çalışıp öğretmenliğe geçmeyi düşünüyorum. Öğretmenlik en azından işten çıkıp eve geldiğinde kafa rahatlığı açısından daha iyi bir meslek gibi geliyor. Çok kararsızım. Öğretmenlikten akademiye geçen ve iki tarafı da gören hocalarım varsa tavsiyelerine çok ihtiyacım var.

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