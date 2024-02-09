Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Şubat 2024 15:32
Mahkeme Kaç Gün Sürer (HARCIRAH)

Harcırah için kuruma dava açacağım. Mahkeme başvuru yaptıktan sonra tahmini kaç ay sonra sonuçlanır? Bu konuda mahkeme tecrübesi olan söyleyebilir mi?


Karizmaunl
Şube Müdürü
09 Şubat 2024 16:01

En erken bir yılda sonuçlanır. 12 yıl önce Antalya İdare Mahkemesinde açtığım dava 10 ay 14 günde sonuçlanmıştı.


yalnızkurt02
Aday Memur
09 Şubat 2024 17:14
Ne icin acmistiniz vermediler diye mi az çıkardılar diye mi
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