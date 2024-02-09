Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


09 Şubat 2024 15:54
Belediye şirketinde çalışmak kamu görevi sayılıyor mu?

Geçmişte belediye şirketinde çalıştım, şimdi sözleşmeli personel olarak atandım ve kurum benden geçmişte kamu personeli olarak çalışıp çalışmadığıma dair belge istiyor. Belediye şirketleri kamu kurumu sayılıyor mu?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
09 Şubat 2024 16:27

Sigorta kolunuza bakın ne üzerinden alım ve ödeme yapılmış buna göre anlarsınız.

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