Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Şubat 2024 16:03
BELEDİYE YENİ BAŞLAYAN MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR VE EK OLARAK NE ÖDEMELER VAR

Yardımcı olursanız sevinirim,belediyeyi kazandım yeni başlayacagım ona göre ev tutacagım erkenden sorusturmayı beklıyorum plss

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