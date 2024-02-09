KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


09 Şubat 2024 16:08
POMEM EĞİTİM SONU SINAVI

EĞİTİM SONU SINAVI BAŞARISIZLIĞI SONUCUNDA YD ALIP, YENİDEN YAPILAN MÜLAKATTA BAŞARILI OLAN VAR MI? 40 GÜNDE YD ALIP ÖNÜMÜZDEKİ SINAVA GİRECEK OLAN ARKADAŞLAR VAR BİZ HALEN DAHA MAHKEMESİNİN KARARINI BEKLİYORUZ. ADALET DİYE BİR ŞEY YOK MALESEF.

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