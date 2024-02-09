Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Yasaklı
09 Şubat 2024 16:38
2024 öğretmen ataması için Kabine bekleniyor

Haftaya yapılacak kabine toplantısından sonra açıklanacakmış.

Kaynak: https://www.baskatip.com.tr/bakan-tekin-atama-bekleyen-ogretmenlerle-gorustu-takvim-icin-kabineyi-isaret-etti/

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