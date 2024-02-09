Ücretli öğretmelik maaşı nasıl hesaplanır?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Şubat Ayı enflasyon tahmini?temmuz zam oranı %30 altı olmayacakKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBüyükşehir tazminatıgorevde yukselme mevzuatmemurun kazanci uzerinden sigorta priminin yatirilmamasiMemurlar 5 Gün İzin Alamıyorlar mıyüzde 2 cepte2024 Temmuzda Memur Maaş Zam TahmininizVakıfbank skylimit güncelleme?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı