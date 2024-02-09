Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Şubat 2024 17:18
Ücretli öğretmelik maaşı nasıl hesaplanır?

MEB'de bu yılın ikinci döneminde yani 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın 2. döneminde ücretli öğretmen olarak ilk kez başladım. Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplamasına dair bilgi edinmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim.

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