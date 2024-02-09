Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Şubat 2024 18:11
Tokat devlet hastanesinde hemşirelerin genel durumu
Arkadaşlar merhabalar, tokat devlette çalışan hemşire arkadaş var mı? Hastanenin yoğunluğu, çalışılabilirliği nasıldır?

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