KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Şubat 2024 18:12
Yardım

Merhaba. Kadrolu aday memurum. Aynı kpss sınavı ile sözleşmeli alıma başvurdum. Sonuç açıklanınca kazanırsam bekleme süresi yok diye biliyorum her yerden okuduğum ve araştırdığım kadarıyla. Müdürüm dediki 6 ay bekleme süresi var kafamı karıştırdı. Kadroludan sözleşmeliye aday memur da olsa bekleme süresi yoj değil mi? Sadece bilgi sahibi olanlar yazarsa sevinirim


karakahve
Aday Memur
09 Şubat 2024 18:19
Yok bekleme. Istifa edip geçersiniz

SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 18:29

Kadro yakana hakkımı helal etmiyorum.


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 18:33

Kimileri diyebilir ki sen helal etsen ne olacak etmesen ne olacak.Ben hakkım olan yerin işgal edilmesine bedduamı edip Allah a havale edeyim de haklılarsa bedel ödemezler ha haksizsalar Allah gerekeni yapsın.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
09 Şubat 2024 18:34

Boşver kardeşim tartışma çıkmasın değmez. Sonu gelmeyecek çünkü bunların bu başlık son da olmayacak

SonsuzRuh, 4 saat önce

Kadro yakana hakkımı helal etmiyorum.


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 18:37

Burda insanların senelerce kaç yaşlarına gelip de işsizlik psikolojisi çekip sonuçta intiharına sebep olan insanlar gün yüzu görmesin inş.Kimse anlamaz cebinde 5 kuruş para olmadan senelerce sefil hayat sürüp aile kuramayip çoluk çocuk hasreti çekenlerin duygusunu.Çünkü insanoğlu aç gözlüdür.Allah yaşadıklarımızı depremle o aç gözlülere yaşatır ama.O zaman da 5 kuruş yardım yapmam.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
09 Şubat 2024 18:41

Gerçekten değmez boşver eskiden millet en azından evrakları teslim ediyordu işe başlıyordu bi süre geçiyordu şimdi evrak teslimini bile beklemiyorlar iş başı yapmayı geçtim

SonsuzRuh, 4 saat önce

Burda insanların senelerce kaç yaşlarına gelip de işsizlik psikolojisi çekip sonuçta intiharına sebep olan insanlar gün yüzu görmesin inş.Kimse anlamaz cebinde 5 kuruş para olmadan senelerce sefil hayat sürüp aile kuramayip çoluk çocuk hasreti çekenlerin duygusunu.Çünkü insanoğlu aç gözlüdür.Allah yaşadıklarımızı depremle o aç gözlülere yaşatır ama.O zaman da 5 kuruş yardım yapmam.


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 19:07

İnş 6 ay başvuramaz.Bence müdürü bilir.6 ay demişse 6 aydır o :DD

Mehmet-şeker, 4 saat önce

Gerçekten değmez boşver eskiden millet en azından evrakları teslim ediyordu işe başlıyordu bi süre geçiyordu şimdi evrak teslimini bile beklemiyorlar iş başı yapmayı geçtim


maresca0
Aday Memur
09 Şubat 2024 20:00

Sorulan soruya cevap verecekseniz verin, yoksa kafa ütülemeyin. Bu platformda insanlara istediğiniz gibi hakaretler beddualar edemezsiniz. Onun yerine gidip ders çalışmanızı tavsiye ediyorum.

SonsuzRuh, 3 saat önce

İnş 6 ay başvuramaz.Bence müdürü bilir.6 ay demişse 6 aydır o :DD


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 20:02

Sen kimsin formun yargıcı mı

asdasdasdasd

Kimse hakaret etmedi.

Ama beddua ettim Sssss

Allaha havale ediyorum

maresca0, 2 saat önce

Sorulan soruya cevap verecekseniz verin, yoksa kafa ütülemeyin. Bu platformda insanlara istediğiniz gibi hakaretler beddualar edemezsiniz. Onun yerine gidip ders çalışmanızı tavsiye ediyorum.


altay351914
Aday Memur
09 Şubat 2024 20:24

bu nasıl beddua insanlıktan nasibini almamış birisi bunu söyler ancak. yok deprem olsun yok yardım etmem falan. konuyu açan kişinin yaptığı ne kadar doğru olmasa da hakkıdır yapar ama senin yazdığını ufacık insanlık taşıyan kişi söylemez. kalbin kadar güzel ömrün olsun umarım

SonsuzRuh, 4 saat önce

Burda insanların senelerce kaç yaşlarına gelip de işsizlik psikolojisi çekip sonuçta intiharına sebep olan insanlar gün yüzu görmesin inş.Kimse anlamaz cebinde 5 kuruş para olmadan senelerce sefil hayat sürüp aile kuramayip çoluk çocuk hasreti çekenlerin duygusunu.Çünkü insanoğlu aç gözlüdür.Allah yaşadıklarımızı depremle o aç gözlülere yaşatır ama.O zaman da 5 kuruş yardım yapmam.


Hulyaaa1634
Aday Memur
09 Şubat 2024 20:35

Herkes kendince sıkıntılar yaşıyor, ben puanım yüksekken torpil yapanlar yüzünden mülakat mağduru oldum. Vardır bunda da bir hayır dedim. Şu an bunu yapma sebebim kendime göre fazlasıyla geçerli ve yeterli. Soru sordum insanca cevap vereceksen ver vermeyeceksen beddualarinda boğul. Devlet hak vermiş puanimla yapıyorum dayımla tanıdığım x partinin başkanıyla değil. Daha fazla uzatmayacagim konuyu malum önümde bir süreç var ona odaklanmam lazım:)

SonsuzRuh, 4 saat önce

Burda insanların senelerce kaç yaşlarına gelip de işsizlik psikolojisi çekip sonuçta intiharına sebep olan insanlar gün yüzu görmesin inş.Kimse anlamaz cebinde 5 kuruş para olmadan senelerce sefil hayat sürüp aile kuramayip çoluk çocuk hasreti çekenlerin duygusunu.Çünkü insanoğlu aç gözlüdür.Allah yaşadıklarımızı depremle o aç gözlülere yaşatır ama.O zaman da 5 kuruş yardım yapmam.


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 20:41

Mülakatta seni mağdur edenin günahı kendisine aittir.

Şimdi sen kadro yakıp onun durumuna düşüyorsun.

Ne farkın kaldı ondan?

Neyse eğer ki Allahın takdiri hakkımı yediğin yönünde olursa hesabını sorsun yok hakkınla alıyorsan ben napayım.O zaman da mükafatını verir.

Hulyaaa1634, 2 saat önce

Herkes kendince sıkıntılar yaşıyor, ben puanım yüksekken torpil yapanlar yüzünden mülakat mağduru oldum. Vardır bunda da bir hayır dedim. Şu an bunu yapma sebebim kendime göre fazlasıyla geçerli ve yeterli. Soru sordum insanca cevap vereceksen ver vermeyeceksen beddualarinda boğul. Devlet hak vermiş puanimla yapıyorum dayımla tanıdığım x partinin başkanıyla değil. Daha fazla uzatmayacagim konuyu malum önümde bir süreç var ona odaklanmam lazım:)


maresca0
Aday Memur
09 Şubat 2024 20:44

Torpil yaptıran bi insan ile puanını bir kez daha kullanmak isteyen birisini aynı kefeye mi koydun sen az önce? Vay be :)

SonsuzRuh, 2 saat önce

Mülakatta seni mağdur edenin günahı kendisine aittir.

Şimdi sen kadro yakıp onun durumuna düşüyorsun.

Ne farkın kaldı ondan?

Neyse eğer ki Allahın takdiri hakkımı yediğin yönünde olursa hesabını sorsun yok hakkınla alıyorsan ben napayım.O zaman da mükafatını verir.


maresca0
Aday Memur
09 Şubat 2024 20:45

Evet, ben forumun yargıcıyım.

SonsuzRuh, 2 saat önce

Sen kimsin formun yargıcı mı

asdasdasdasd

Kimse hakaret etmedi.

Ama beddua ettim Sssss

Allaha havale ediyorum


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 20:50

Bana göre de senin savundukların insani değil!

Kadro yakanları savunman.

Deprem konusunda lafımın arkasındayım.Sen git İstanbul da kadro yakıp Maraş a ,Malatya ya atan.Sonra deprem seni bulsun.

Depremden sonra bi sürü kadro açıldı orada.Sebebi neydi?

Atanıp vefat edenler.Yani aç gözlülük insanın başına bela açar.

Evimin yanı olsun kira ödemeyeyim düşüncesi.

Depremin %90 sebebi bilimseldir.%10 sebebini de Allahın takdiri olarak görüyorum.Benim inancım bu.Sen de kendi inancına göre iyiyi doğruyu belirle.Ben senin doğruna göre şekillenemem.

altay351914, 2 saat önce

bu nasıl beddua insanlıktan nasibini almamış birisi bunu söyler ancak. yok deprem olsun yok yardım etmem falan. konuyu açan kişinin yaptığı ne kadar doğru olmasa da hakkıdır yapar ama senin yazdığını ufacık insanlık taşıyan kişi söylemez. kalbin kadar güzel ömrün olsun umarım


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 20:54

Yargıç karar verdi dağılabilirsiniz arkadaşlar.

asdadsad

Hala kendisiyle alay ettiğimi anlayamadı kapasitesi min

maresca0, 2 saat önce

Evet, ben forumun yargıcıyım.

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