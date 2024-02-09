KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Şubat 2024 18:12
Yardım

Merhaba. Kadrolu aday memurum. Aynı kpss sınavı ile sözleşmeli alıma başvurdum. Sonuç açıklanınca kazanırsam bekleme süresi yok diye biliyorum her yerden okuduğum ve araştırdığım kadarıyla. Müdürüm dediki 6 ay bekleme süresi var kafamı karıştırdı. Kadroludan sözleşmeliye aday memur da olsa bekleme süresi yoj değil mi? Sadece bilgi sahibi olanlar yazarsa sevinirim


karakahve
Aday Memur
09 Şubat 2024 18:19
Yok bekleme. Istifa edip geçersiniz

SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 18:29

Kadro yakana hakkımı helal etmiyorum.


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 18:33

Kimileri diyebilir ki sen helal etsen ne olacak etmesen ne olacak.Ben hakkım olan yerin işgal edilmesine bedduamı edip Allah a havale edeyim de haklılarsa bedel ödemezler ha haksizsalar Allah gerekeni yapsın.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
09 Şubat 2024 18:34

Boşver kardeşim tartışma çıkmasın değmez. Sonu gelmeyecek çünkü bunların bu başlık son da olmayacak

SonsuzRuh, 1 saat önce

Kadro yakana hakkımı helal etmiyorum.


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 18:37

Burda insanların senelerce kaç yaşlarına gelip de işsizlik psikolojisi çekip sonuçta intiharına sebep olan insanlar gün yüzu görmesin inş.Kimse anlamaz cebinde 5 kuruş para olmadan senelerce sefil hayat sürüp aile kuramayip çoluk çocuk hasreti çekenlerin duygusunu.Çünkü insanoğlu aç gözlüdür.Allah yaşadıklarımızı depremle o aç gözlülere yaşatır ama.O zaman da 5 kuruş yardım yapmam.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
09 Şubat 2024 18:41

Gerçekten değmez boşver eskiden millet en azından evrakları teslim ediyordu işe başlıyordu bi süre geçiyordu şimdi evrak teslimini bile beklemiyorlar iş başı yapmayı geçtim

SonsuzRuh, 1 saat önce

Burda insanların senelerce kaç yaşlarına gelip de işsizlik psikolojisi çekip sonuçta intiharına sebep olan insanlar gün yüzu görmesin inş.Kimse anlamaz cebinde 5 kuruş para olmadan senelerce sefil hayat sürüp aile kuramayip çoluk çocuk hasreti çekenlerin duygusunu.Çünkü insanoğlu aç gözlüdür.Allah yaşadıklarımızı depremle o aç gözlülere yaşatır ama.O zaman da 5 kuruş yardım yapmam.


SonsuzRuh
Memur
09 Şubat 2024 19:07

İnş 6 ay başvuramaz.Bence müdürü bilir.6 ay demişse 6 aydır o :DD

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Gerçekten değmez boşver eskiden millet en azından evrakları teslim ediyordu işe başlıyordu bi süre geçiyordu şimdi evrak teslimini bile beklemiyorlar iş başı yapmayı geçtim

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