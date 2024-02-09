Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Şubat 2024 19:15
Bakanlık müfettişleri

Öğretmenlere, okula ve tüm çalışanlara maddi manevi bir çok sıkıntı yaşatan bir okul müdürümüz var. Şimdiye kadar kaçabilen kaçtı geride biz kimsesizler olarak kaldık. Defalarca şikayet ettik. Sadece tanık değil, belgelerimiz kanıtlarımız da var. Çoğu şikayet bir iki satırlık savunmayla döndü. Ne inceleme ne soruşturma. Biz tekrar tekrar şikayet ettik. Muhakkik geldi senenin başında. Şöyle bir bakıp gitti. Bir şey çıkmadı. Sonra tekrar şikayet, bu sefer ilden geldi müfettişler. Tüm gün müdürün odasında çay kahve içip "soruşturmaya gerek olmadığına" karar verdiler.

Bakanlıktan geldiler bu hafta. Fakat bizim müdüre 1 hafta süre vermişler hazırlanması için. Bir yandan sıkıntılı evraklar hazırlanıyor bir yandan öğretmenler kenara çekiliyor. Bu tür bir durumun önüne geçmek için tedbir alınıp müdürün başka bir okula görevlendirilmemesi ve hatta 1 hafta hazırlık süresinin verilmesi kafamızı karıştırdı. Daha önce benzer şeyler yaşayan bilgisi olanlar, uygulama böyle midir?


didaof
Aday Memur
09 Şubat 2024 19:23

Öncelikle Allah kurtarsın. Bakanlık müfettişleri medyaya düşen ve bakanlığın bizzat gönderdiği popüler soruşturmalar dışında genellikle bu hazırlanma süresini verirler. İl genelinde yapılan soruşturma dışı rehberlik amaçlı bakanlık müfettişi denetimlerde bu 1 ay önceden bildirilir. Olayınız medyaya düşmemişse lehinize çözülme ihtimali de düşük. Öğretmenleri kenara çekmek, onlara kulis ve baskı yapmak da çirkin bir hareket maalesef.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
09 Şubat 2024 19:36

Problem nedir açarsanız daha net olur


vardırbirumut
09 Şubat 2024 19:50

Hocam çok detaya girmek istemiyorum. Fakat bir örnek vereyim. Kendisi okula pek uğramıyor. Eyvallah, ilde ilçede işi vardır diyelim. Ancak imza yetkisini de yardımcısına vermiyor çünkü her evrakı kendisi onaylayacakmış ki müdür yardımcısı da bu durumdan dertli olsa da adamla baş edemiyor. Sonuç olarak onaylanmayan başvurular, yapılamayan işler, daha da beteri "neden bu işler yapılmadı" diye öğrenci önünde azarlanan, haklarında tutanak tutulup cezalandırılan öğretmenler.

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