Bakanlık müfettişleri

Öğretmenlere, okula ve tüm çalışanlara maddi manevi bir çok sıkıntı yaşatan bir okul müdürümüz var. Şimdiye kadar kaçabilen kaçtı geride biz kimsesizler olarak kaldık. Defalarca şikayet ettik. Sadece tanık değil, belgelerimiz kanıtlarımız da var. Çoğu şikayet bir iki satırlık savunmayla döndü. Ne inceleme ne soruşturma. Biz tekrar tekrar şikayet ettik. Muhakkik geldi senenin başında. Şöyle bir bakıp gitti. Bir şey çıkmadı. Sonra tekrar şikayet, bu sefer ilden geldi müfettişler. Tüm gün müdürün odasında çay kahve içip "soruşturmaya gerek olmadığına" karar verdiler.

Bakanlıktan geldiler bu hafta. Fakat bizim müdüre 1 hafta süre vermişler hazırlanması için. Bir yandan sıkıntılı evraklar hazırlanıyor bir yandan öğretmenler kenara çekiliyor. Bu tür bir durumun önüne geçmek için tedbir alınıp müdürün başka bir okula görevlendirilmemesi ve hatta 1 hafta hazırlık süresinin verilmesi kafamızı karıştırdı. Daha önce benzer şeyler yaşayan bilgisi olanlar, uygulama böyle midir?