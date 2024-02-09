KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Şubat 2024 19:17
Atanma sonrası Lisans mezunu olmanın faydası var mı?

Lise kpss ile üniversiteye destek personeli olarak atandım. 3+1 sözleşmeli çalışıyorum bu arada 4 yıllık mezuniyetin (açıktan) personeli daire başkanlığına bildirmenin olumlu veya olumsuz bir yanı var mıdır?

Bilenler yazarsa sevinirim..

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