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Editörler : oto-danisman-expert


09 Şubat 2024 20:10
1.2 75 hp clio 2 alınır mı (2004)

iş için düşündüğüm bir araç var çok uzun yol yapan biri değilim

clio 1.2 75 beygir 2004 hatchback model araç alınır mı arkadaşlar? Hafif rampalı yollarda üzer mi

araç 200.000 km de benzinli

aracın hem yaşı hem de motorundan dolayı ilerki yıllarda satışının zor olacağı kafamı kurcaladı

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