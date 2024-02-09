Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


09 Şubat 2024 20:17
Yeni tanıştığım erkek 'cekingenlige gerek yok' dedi

Yeni tanıştığım erkek cekingenlige gerek yok niye dedi. dul ve çocuklu bayan olugum icin olabilir mi.ama.neden? ben yine çok heyecenliyim.sanki bekarım o derece bide çekingenlik oldu bende bende anlamadım.


JW Argo İzmir 3310
Şef
09 Şubat 2024 21:17
hangi kusaksinjz
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