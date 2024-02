tek baslik(2024) gumruk muayene/muhafaza memuru alimi hk.

Merhaba dostlar. Gümrük teşkilatına 11-12 yıl önce girmiştim. Yaklaşık 7-8 yıl mesleki tecrübem bulunmakla beraber daha sonra KPSS A Grubu Puanımla tercih yaparak aynı Bakanlıkta Ticaret Uzmanı olarak göreve başladım. Gümrük konusunda aşağıda yazdıklarımı gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Muayene Memuru; gümrüklerde ve gümrüklü sahalarda yurda giren-çıkan bir malın kontrolünü gerçekleştirir. Beyan edilen mal ile nakliyesi gerceklesecek olan mal arasında bir fark olup olmadığını kontrol eder, uyuşmazlık olduğu taktirde çesitli cezalar uygular. Her ne kadar muayene memurluğu bazı kişi veya kişilerce masabaşı iş olarak görülse de kesinlikle masa başı bir iş değildir, çalıştığı yere göre vardiyalı da çalışabilir. mesaiye de gece nöbetine de kalabilir. Yeri gelir gümrüklü eşya mazot ise tankerin tepesine çıkıp kapakları tek tek açtırıp macunlama işlemi yapar, mazotun kaçak olup olmadığına bakar, yeri gelir tırların tepesinde buğday, pamuk çuvalları arasında elleçleme yapıp numune alarak labaratuvara gönderir, kapalı tırların içine girip şeker çuvallarını kesip gerçekten şeker mi başka bir şey mi diye bakar limanda gemiden indirilen konteynerlerdeki eşyaya bakar. Yeri gelir sarı hattan gelen eşyanın sadece belge kontrolünü yapar. Kesinlikle masabaşı bir iş değildir. Sahada aktif bir şekilde çalışır Muayene Memurları. Hayali ihracatlar, eşya tarifesini saptırmalar, sahte faturalar, yanlış hesaplanan vergi sonucu milyon liralık vergi kaçakçılığı vs vs vs. mesleğin risklerinden bazılarıdır. Muhafazaya gelince gümrüklü sahalara giren çıkan araçların insanların kaydını kontrolünü yapar tırların muayenesinin yapılıp yapılmadığını gösteren muayene kaşesine pasaport damgasına bakar gerekli işlemleri yapar. Tırın altını üstünü arar kabinin içine bakar didik didik eder, yeri gelir mazot ölçümü yapar benzinlikteki pompacı gibi akşama kadar uğraşır üstü başı mazot kokar. Bu mevzulardan dolayı KADIN arkadaşlara kesinlikle tavsiye etmiyorum. Erkek arkadaşlar içinse gümrük en son tercihinizde olsun. Muayene memurunun RİSKİ ve SORUMLULUĞU tartışılmayacak boyutta yüksek. Değeri milyonluk olan beyannamelere kaşe basacaksınız ve tüm sorumluluğun sizde olduğunu bileceksiniz. Evinize iş yerinize 5-6 yıl önce kaşeleyip kapatmış olduğunuz bir beyannameden dolayı mahkeme kağıdı gelebilir. 5-6 yıl önce yaptığınız bir işin dönüp dolaşıp sizi bulması muhtemeldir. Yine aynı şekilde muhafaza memuru eğer x-ray operatörüyse aldığı risk ve sorumluluk yine had safhadadır. Mesleğin vardiyası,nöbeti,rotasyonu olduğunu bilin. Uykusuz kalmak benim için önemli değil; ileride evlendiğimde eşimle çocuğumla eşyalarımı şehir şehir taşımak beni yormaz, ansızın Cuma günü gelen geçici görev yazısıyla habura, gürbulağa, esendereye, kapıkuleye, akçakaleye, dilucuna gitmek benim için sorun değil eşim çocuğum ne yapıyorsa yapsın diyebilecekseniz gümrüğü tercih edin. Aile hayatı, aile kavramı ortadan kalkıyor. Çünkü ailenizle beraber olma şansınız az. Hele çocuklar okul çağına gelince onların gelecegini dusunmek zorundasınız ve gıttıgınız her yere evınızı götüremesınız. Yıllık izninizi istediğiniz zaman kullanamazsınız, resmi tatillerde bayramlarda çalışırsınız. Personeli adeta yutan bir teşkilat olduğundan dolayı geçici görevler asla bitmeyecek. Hukukçular bile dayanamayıp gidiyor unvan değişikliği sınavına giriyor. İİBFliler ise açıktan alımla yerleşip daha sonra merkezi atamadan tercih yapıp başka kurumlara geçiş yapıyor. Geriye kalanlar ise artık evlenmiş, kurum değiştirecek gücü kalmamış, kpss puanı düşük olanlar ya da mesleği her şeye rağmen seven kesim. Teşkilatta memura zerre kadar değer verilmediğini bilin. En ufak bir olayda merkez, sizi gözden çıkarır, kayıttan düşürür, kimsenin gözünün yaşına bakmaz, suçsuzsan bir iftiraya kurban gitmişsen, yargı önünde aklanacağım diye aylarınız geçebilir. Bir de tayin oldukça göreve yeniden başlar gibi bir hal olur çünkü sınır kapılarındaki iş ayrı, limanlardaki iş ayrı, serbest bölgelerdeki iş ayrı, havaalanlarındaki iş apayrıdır. Sanki gittiğiniz her yerde sıfırdan mesleğe başlar gibi olursunuz. Ağır mevzuat bilgisi gerektiren bir meslektir gümrükçülük. Çalışma şartları da oldukça zordur. Sürekli rotasyon, vardiya, geçici görev, insanlık dışı çalışma koşulları vs. Tırcısı ayrı dert, kaçakçısı ayrı dert. Sürekli mahkemelik olup hakimin savcının önüne çıkmak ayrı dert. Gümrükte üç bölge var şuanki yönetmelikte örneğin, habur: 3 yıl (3.bölge) üzümlü: 2 yıl (3.bölge) sarp: 4 yıl (2.bölge) kapıkule:7yıl(2.bölge) Gerek muhafaza gerek muayene memurlarının fiziksel ve zihinsel olarak en çok yıprandığı gümrük kapılarıdır bunlar. Haburda, sarpta ve kapıkulede çalıştığınızı düşünürsek hayatınızın 14 yılı kaçakçılarla tartışıp arbede yaşamakla geçecek. Bknz geçtiğimiz ay üzümlüde ondan önceki ay haburda muhafaza memurlarına yapılan saldırılar. Görev süreniz dışında geçici görevleri de sayarsak 15 yıla denk gelmektedir bu durum. Bir de 3+1 kadroya geçiş durumu var sözleşmeli personellerin. Üzümlüye atandın 2 yıl değil 4 yıl bekleyeceksin kadroya geçene kadar aynı yerdesin. Dünyanın birçok yerinde gümrükçüler seçkin memurlardır. Çünkü ülke egemenliğini doğrudan temsil etmektedir gümrük. Kaçakçılık hem mali, hem de emniyet güvenlik açısından ülkenin yarınlarına doğrudan vurulan neşterdir. Bu yüzden de ülkeler bu meslek grubuna imtiyazlar tanır, eğitimlerine ayrı bir ilgi gösterirler. Fakat bizde bu meslek rüşvetçi, hırsız, haramzade gibi sıfatlarla anılmakla beraber sadece toplumun değil; kurumlarımızın da bir kısmının bu şekilde baktığı bir memurluk olagelmiştir. Bu yüzden de yükleri ağırdır, bir beyannamede bazen kaçakçı, bazen mafya tarafından, bazen ise bir siyasetçi tarafından tehdit edilirler. Tehdit mesleğin içindeki doğal bir olaydır. Maaşına aldanıp severek gelirsiniz ama sonra bu yaşadıklarınızdan dolayı bu nasıl memurluktur diye haykırırsınız. NEYMİŞ HER ŞEY ÖYLE DIŞARDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ GÜLLÜK GÜLİSTANLIK DEĞİLMİŞ ! PARANIN, HUZUR OLMADIĞINI FAZLASIYLA ANLARSINIZ. GÜMRÜĞÜN AVANTAJLARI **Maaşı 657 nin b grubu kadrosundaki memurlardan yüksektir. Örneğin şuan düz memur 32 bin alıyorsa gümrük muhafaza/muayene yolluk/ek ödeme olmayan bir gümrükte çalışıyorsa 44 bin civarında alır. (şunu söyleyeyim yolluk her şehirde her gümrükte yok maalesef. Yolluğu yüksek olan yerlerin de hizmet puanı çok yüksek ve sürekli kadro dolu olduğundan tayin listesinde kolay kolay yer almaz.) **Gümrük muhafaza/muayene memuru maaşı hatta KPSS A Grubu puanıyla girilen GUY, DGUY, SGK gibi taşra uzman yardımcılarından fazla maaş almaktadır. **Rotasyon olması sebebiyle farklı kültürler farklı şehirler görüp ülkemizin birçok şehrini gezmiş olursunuz. Hayat tecrübeniz artmış kültürünüz gelişmiş olur. **Her yerde olmasa da lojman imkanı olan gümrükler var. Çok uygun maliyetle yüksek kiralara maruz kalmayabilirsiniz. SONUÇ Avantajından çok dezavantajı bulunmaktadır. Yazılanları bizzat gümrüklere gidip görebilirsiniz. B Grubu kadro olmasına rağmen en iyi en yüksek maaş DHMİ'dedir. Diğer kurumların maaşları gümrüğe göre düşük gibi görünse de KİT Kurumlarının maaşları gümrüğe yakındır. Mesela TEİAŞ 43-44 bini görüyor güncel maaş olarak. Üstelik kitlerde yıllık giyim yardımı (geçen sene 25-27k civarında) verilmiş. Lojman imkanı var. Gümrüğe yakın maaş alıp 8-5 çalışır memurlar. Tatilleri, kurulu düzenleri vardır. Yazdıklarım yaşanmış, tecrübe edinmiş olduğum konulardır. Nihai karar elbette sizlerin. VELHASIL KELAM nerede mutlu olacağınızı düşünüyorsanız oraya gidin dostlar