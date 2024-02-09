Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Şubat 2024 21:00
proje kontrolörü

Merhaba arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığında Büro personeli yim. proje kontrolörü eğitimi için Ankara'ya gideceğim. Daha sonra bu alanla ilgili ne iş yapılıyor ne gibi konular var. Teşekkür ederim.

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