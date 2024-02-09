Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Şubat 2024 21:17
Secim gorevi

Arkadaslar ikametgah adresimi yeni yildan once aralik ayinda memleketime aldirdim ekimden sonra sistem gormez diyorlar secim gorevi cikar mi cikmaz mi istedik ama


jajacoelho
Genel Müdür
09 Şubat 2024 22:10

görev çıkmasın diye deliriyoruz ..çıksın diye dua edenler de var..keşke benim ilçemde böyle yüzlerce kişi olur da birine devrederim

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