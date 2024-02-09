Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Şubat 2024 22:03
kurumlar arası geçiş
şu an kadrolu infaz koruma memuru olarak çalışıyorum. Acil tıp teknisyeniyim. Sağlık bakanlığı önümüzdeki günlerde alıma çıkacak. Tercih yapacağım olur da atanırsam nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

Ysf555
Aday Memur
09 Şubat 2024 22:14

Atanacağınız kadro sözleşmeli ise istifa edip başlayacaksınız eğer değilse 6 ay önceden istifa etmeniz gerekiyor

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