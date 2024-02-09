kurumlar arası geçiş

şu an kadrolu infaz koruma memuru olarak çalışıyorum. Acil tıp teknisyeniyim. Sağlık bakanlığı önümüzdeki günlerde alıma çıkacak. Tercih yapacağım olur da atanırsam nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

şu an kadrolu infaz koruma memuru olarak çalışıyorum. Acil tıp teknisyeniyim. Sağlık bakanlığı önümüzdeki günlerde alıma çıkacak. Tercih yapacağım olur da atanırsam nasıl bir yol izlemem gerekiyor?