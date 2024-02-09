Pasif Öğrenci - Tecil

Açıköğretim Fakültesi Lisans bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Güz dönemi kaydımı yaptırmıştım ve sınavlarına girdim. Bahar dönemine daha kaydımı yaptırmadım ve e devlette ve aöf'te pasif öğrenci gözükyorum. Kayıt Yeniletmediğim Dönem Sayım 1. olarak gözüküyor aöf sitesinde. Bahar dönemine kayıt yaptırmadığım taktirde askerlik tecilim (31.12.2029) bozulur mu?

Açıköğretim Fakültesi Lisans bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Güz dönemi kaydımı yaptırmıştım ve sınavlarına girdim. Bahar dönemine daha kaydımı yaptırmadım ve e devlette ve aöf'te pasif öğrenci gözükyorum. Kayıt Yeniletmediğim Dönem Sayım 1. olarak gözüküyor aöf sitesinde. Bahar dönemine kayıt yaptırmadığım taktirde askerlik tecilim (31.12.2029) bozulur mu?