KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


09 Şubat 2024 22:23
Pasif Öğrenci - Tecil
Açıköğretim Fakültesi Lisans bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Güz dönemi kaydımı yaptırmıştım ve sınavlarına girdim. Bahar dönemine daha kaydımı yaptırmadım ve e devlette ve aöf'te pasif öğrenci gözükyorum. Kayıt Yeniletmediğim Dönem Sayım 1. olarak gözüküyor aöf sitesinde. Bahar dönemine kayıt yaptırmadığım taktirde askerlik tecilim (31.12.2029) bozulur mu?

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