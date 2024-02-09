Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Şubat 2024 22:40
ikramiye tediye derken ayda 40k alan işçiler isyan ederken 33k alan memurların uyuması

bizim dairedeki işçiler kpss'de derece yapıp atanmış üniversite mezunu memurların (grafiker, tercüman, avukat, mühendis vb) maaşıyla dalga geçiyor ama daha fazlasını almak için de isyandalar. X'te her gün 200-300 bin twit'leri var. Üstelik dalga geçtikleri memurun seyyanen zammına da göz dikmişler.

memursa 2 ay sonra yoksulluk sınırının yarısına düşmeye aday maaşıyla sesini çıkarmadan kış uykusuna devam ediyor


Kalet
Daire Başkanı
09 Şubat 2024 23:16

En düşük işçi maaşı kesinlikle en düşük memur maaşını geçmemelidir.


Hasbel.Kaderr
Aday Memur
09 Şubat 2024 23:40
üstünü çıkartıp iş elbisesi giyen işçidir gerisi memur ama ne Hikmetse herkes işçi
Kalet, 1 saat önce

En düşük işçi maaşı kesinlikle en düşük memur maaşını geçmemelidir.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
10 Şubat 2024 00:12

Sıktınız artık ya, ben de memurum, takmissiniz işçiye yok memur uyuyor filan hep ayni laflar tamam he uyuyoz napak ne istiyorsun

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