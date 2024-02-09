KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Şubat 2024 23:41
genel atamalarda 4001 kodu?

selam herkese. genel alımlarda minimum kaçla atanılır. düz memurluk için. Bir de düz memurlukta herhangi lisans mezunluğu yetiyor fakat mülakatlarda yine de bölümlere bakıyorlar mı tabi mülakat oluyorsa.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
10 Şubat 2024 00:15

Genel alım nedir? Düz memurlukta herhangi lisans yetiyor diye bir şey yok, 4001 koduyla alan düz memurlukta herhangi bir lisans bölümü yetiyor.


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
10 Şubat 2024 00:17

merkezi atamada mülakat olmaz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.kültür turizm bakanlığı büro personeliZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Kultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 2024Yardım4001 Tarım Orman ın kapatacağı puanGümrük muayene neden yüksek kapattı?Kültür ve turizm alımında Muğla ve AnkaraÇSGB turizmden yerleşenlerGençlik çalışanı mülakatına gitmekten vazgeçtim

Sözlük

itiraf 1 istanbul üniversitesi 1 dünya nüfusunu 500 milyonun altında tut 3 Ganj nehri 4 saçmalamayın 2 carl johnson CJ 1 suretler 1 Teknoloji 1 Kitipiyoza tuzak 2 yegane 1

Son Haberler

Karar veren hakime karşı tazminat davası açılabilir mi?Karadeniz'deki esrarengiz patlama sesi kıyı şehirlerini tedirgin ettiAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakNuman Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıtİkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı